Concorso pubblico per l' assunzione a tempo indeterminato di 153 infermieri

Sulmona - Concorso pubblico per sette agenti di polizia locale : domanda entro il 7 novembre : Il Comune di Sulmona ha indetto un concorso pubblico volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di agente di polizia locale (categoria C/C1). La domanda dovrà essere trasmessa entro il 7 novembre 2019. Per poter partecipare al concorso pubblico occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere dei diritti ...

Concorso pubblico 2.329 funzionari giudiziari - prove preselettive dal 12 al 18 novembre : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il diario e le informazioni relative allo svolgimento delle prove preselettive del Concorso per 2.329 funzionari giudiziari, da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1. Il Concorso a tempo indeterminato per titoli ed esami si preannuncia uno dei più ambiti considerato che il numero dei candidati che ha presentato domanda ammonta a 115.769 persone. prove preliminari e ulteriori ...

Concorso pubblico per due istruttori amministrativi a San Giuliano Milanese : Pubblicato per la provincia di Milano un Concorso pubblico per diventare istruttori contabili amministrativi (2 posti), cat. C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La risorsa sarà inserita nel settore Affari generali - Servizi Demografici del Comune di San Giuliano Milanese. La scadenza è prevista per il giorno 4 novembre 2019. Concorso per istruttori amministrativi: i requisiti di partecipazione I ...

Marche - Concorso pubblico per 30 assistenti amministrativi : scadenza il 31 ottobre : L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, volto al reclutamento di 30 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di assistente amministrativo (Cat. C). La domanda dovrà essere trasmessa online, entro il 31 ottobre 2019. I posti messi a concorso saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Torino - Concorso pubblico per 100 istruttori amministrativi : domanda riservata a diplomati : Il comune di Torino ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di 100 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di istruttore amministrativo (Cat. C1). Il compenso lordo sarà di euro 20.344,07 lordi annui. La domanda dovrà essere trasmessa online, entro le ore 13:00 del 28 ottobre 2019. Per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti:...Continua a leggere

Comune di Rimini - Concorso pubblico per 38 diplomati : scadenza fissata per il 31 ottobre : Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, volto al reclutamento di 38 unità di personale da inserire a tempo pieno nel ruolo di Istruttore (cat. C). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2019. I posti a concorso saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Concorso pubblico per 616 operatori giudiziari : basta la terza media : Grande novità nel panorama dei concorsi pubblici. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando riguardante l'assunzione di ben 616 nuove risorse, provenienti dai centri per l'impiego, da inquadrare nel ramo degli operatori giudiziari. Per partecipare alle selezioni basta la licenza media.Continua a leggere

Nessuna stabilizzazione per i precari Anpal : sarà Concorso pubblico per tutti. Mi sfugge la logica : Lo scorso 26 settembre a Piazzapulita ho avuto l’occasione di interloquire con il professor Mimmo Parisi, il nuovo Presidente dell’Anpal Servizi – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita nel 2015 e che ha raccolto l’eredità di Italia Lavoro S.p.A., nata nel 1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività e interventi finalizzati allo sviluppo dell’occupazione ...

Concorso pubblico MIBAC : presentate 209.729 richieste di partecipazione : Lo scorso 23 settembre è scaduto il termine ultimo per prenotarsi al Concorso pubblico MIBAC, volto al reclutamento di 1052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del ministro per i beni culturali. presentate 209.729 domande di partecipazione Al termine del limite di tempo disposto per la trasmissione delle domande, il numero delle richieste pervenute al ministero dei beni culturali è stato pari a 209.729. Il diario della prova ...

Concorso pubblico MiBAC per 1052 posti : saranno tre le prove concorsuali da sostenere : Il bando di Concorso MiBAC volto alla ricerca di 1052 unità di personale da inquadrare nel ruolo di vigilanti, si avvia verso il termine: tutti i cittadini interessati e in possesso dei requisiti specificati, potranno inoltrare la loro candidatura entro e non oltre la data del 23 settembre 2019. Gli assunti saranno inquadrabili nell'area II con posizione economica F2: al fine dell'eventuale invio della candidatura è bene ricordare anche i ...

Street Show Quattroruote - Bellezze del passato in Concorso : l'Isetta è la preferita dal pubblico : Tra le tante cose da vedere allo Street Show Quattroruote ci sono anche le auto depoca. E non auto banali. In mostra per la festa di corso Buenos Aires, a Milano, ci sono una ventina di gioielli del passato selezionati di Ruoteclassiche per il contest realizzato in collaborazione con Eni. Vetture speciali, che coprono un periodo molto ampio che va dagli anni 20 del secolo scorso fino agli anni 80. Le concorrenti sono divise in cinque categorie e ...

Concorso pubblico ARPAT Firenze - 9 posti a tempo indeterminato : scadenza 3 ottobre : L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di Firenze ha indetto un nuovo Concorso pubblico, volto al reclutamento di 9 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di Tecnici Professionali ad indirizzo Chimico (Cat D). La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta certificata PEC, entro e non oltre il 3 ottobre 2019. ...Continua a leggere

Concorso pubblico : 2329 funzionari amministrativi - si avvicina la scadenza del bando : È stato pubblicato, nelle scorse settimane, un bando di Concorso Ripam per l'assunzione di 2.329 impiegati del Ministero della Giustizia. Il Concorso prevede l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato in particolare al personale non manageriale da inserire nella terza area funzionale, nelle cariche dell'impiegato del Ministero della Giustizia, ad esclusione della Valle d'Aosta. La scadenza del bando è fissata per il 9 settembre e, a tal ...

Concorso pubblico Inail e Inl : 1514 posti a tempo indeterminato - al via la domanda : Un nuovo Concorso pubblico per titoli ed esami, è stato bandito dal Ministero del Lavoro che consentirà a 1514 persone di essere assunti con contratto a tempo indeterminato. Si tratti di posti da destinare a personale non dirigenziale che sarà immesso in diversi settori del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale. In particolare ...