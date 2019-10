Aerospazio | apre a Taranto la prima scuola di volo suborbitale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Prenderà il via lunedì prossimo a, nella sede della Camera di Commercio, lainternazionale di“per favorire lo sviluppo dell’economia spaziale, fornendo una panoramica degli aspetti scientifici, commerciali, operativi e normativi delattraverso seminari di esperti di istituti accademici, di ricerca e industriali”. La, a numero chiuso, si rivolge in particolare a studenti di dottorato o di master del settore ingegneristico, al personale di aziende ed enti di ricerca e dell’aeronautica militare. L’iniziativa e’ curata dal Politecnico di Bari in collaborazione con l’Università del Salento, il Distretto Tecnologico aerospaziale (Dta) e la Camera di Commercio di. Una iniziativa, questa, che si connette col ruolo assegnato al vicino aeroporto di Grottaglie che e’ stato ...