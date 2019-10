Fonte : corriere

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sul corpocon donne a volto coperto che puntano la pistola, sui profilifoto di persone armate. E pronti a sparare al minimo cenno di reazione

Italia_Notizie : Tatuaggi e frasi forti sui social: chi sono i due ragazzi arrestati. Uno ha un figlio di pochi mesi|Le imm… - Carbonio_14 : Vabbè, me dovete fa fa il cattivo a me? E vabbè. Achille Lauro non è nient'altro che un Jovanotti più giovane e coi… - bafiorio : Lei è Sara Zampieri, la donna con gli unici tatuaggi che mi fanno venire voglia di avere in tatuaggio. L'amica con… -