MotoGp – Concluse le FP2 in Australia | Vinales domina anche la seconda sessione

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Maverickchiude al primo postole FP2 del Gp d’: il pilota Yamaha precede Dovizioso e Crutchlow. Quartararo non partecipa allaVenerdì alquanto positivo per la Maverickche segna un’importante doppietta sul circuito di Phillip Island. Il pilota spagnolo chiude al primo posto FP1 ed FP2 del Gp d’dimostrando l’ottimo feeling della sua Yamaha con la pista aussie. Alle sue spalle si piazza la Ducati di Andrea Dovizioso che migliora il proprio crono rispetto alla primadi prove libere nella quale aveva chiuso decimo. Terzo posto per Cal Crutchlow che precede l’altra Ducati di Danilo Petrucci. Ancora una volta Miller davanti a Marquez come nelle FP1, questa volta rispettivamente quinto e sesto. Settima piazza per Valentino Rossi che precede Rins, Morbidelli ed Espargaro. Niente da fare per Fabio ...