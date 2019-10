Minecraft con RTX | il ray tracing cambia l’atmosfera dello storico titolo di Mojang

Minecraft può essere completato senza spaccare un singolo blocco? Secondo il video di un giocatore sì : Minecraft è il gioco d'eccellenza che consente di costruire edifici e molto altro, rompendo ovviamente i blocchi presenti in giro per il mondo. Tuttavia un giocatore ha dimostrato che non è necessario rompere un singolo blocco per portare a termine il gioco: tutto ciò di cui avete bisogno è dell'esplosivo, un portale e qualche altro oggetto.Hedgey, lo YouTuber che ha postato il video, inizia il suo viaggio saccheggiando le casse presenti nei ...