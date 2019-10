Maria De Filippi prima di Tu si que vales svela | “Ho avuto paura”

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche perde le staffe in esterna. E Maria De Filippi senza parole : Puntata molto movimentata quella di oggi a Uomini e Donne, con il trono classico che si è letteralmente incendiato. Grande protagonista, Giulia Quattrociocche che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione su di sé. Nell’esterna andato in onda oggi con che la bruna tronista ha trascorso con Cristiano è andato bene poco o niente. Giulia Quattrociocche non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli ...

Amici Celebrities - è successo dopo la finale. Un ‘bruttissimo’ colpo per Michelle Hunziker e Maria De Filippi : È Pamela Camassa la vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities”, la versione vip del talent show ideato da Maria De Filippi. Nella finale, condotta da Michelle Hunziker, l’ex miss, showgirl e attrice si è imposta nello scontro decisivo sull’attore Massimiliano Varrese, pesantemente criticato dal giudice Loredana Bertè. Sul terzo gradino del podio il fidanzato della Camassa, il conduttore di ‘Temptation ...

Amici Celebrities - ecco il vincitore della prima edizione del talent ideato da Maria De Filippi : Nell’ultima puntata finale di Amici Celebrities, andata in onda su Canale 5 mercoledì 23 ottobre, tantissimi colpi di scena per lo spin-off del longevo Amici. Così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker e ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti VIP. Abbiamo un vincitore! Pamela Camassa è la vincitrice della prima ...

C'è posta per te - clamoroso colpaccio di Maria De Filippi : doppietta di Big nella nuova edizione : Doppio colpaccio per Maria De Filippi, che nella nuova edizione di C’è posta per te schiererà tra gli ospiti l’attore hollywoodiano Johnny Depp. Non solo: secondo il settimanale Chi ci sarà anche il divo spagnolo Antonio Banderas. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che queste non son

Dal 7 novembre torna Adriano Celentano : ci saranno anche Paolo Bonolis e Maria De Filippi : Adrian torna in onda. La serie animata ideata da Adriano Celentano descrive in un futuro apocalittico. Il format è stato

“È successo mentre mi eliminavano”. Emanuele Filiberto - la ‘soffiata’ su Maria De Filippi ad Amici Celebrities : È stata una semifinale ricca di emozioni quella di “Amici Celebrities”, il talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Maria De Filippi è tornata nei panni di giudice speciale e ad essere eliminati dalla competizione sono stati l’attrice Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Questa settimana si affronteranno quindi per la vittoria finale Fiilppo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Nel ...

Colpaccio! La bomba in tv : questa volta Maria De Filippi si è davvero superata : C’è grande attesa per la nuovissima stagione di “C’è posta per te“, il programma del sabato sera condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5. La nuova stagione, sempre condotta dalla padrona di casa Maria de Filippi, ha aperto i casting attraverso il profilo ufficiale di Twitter. Ma quando inizia la nuova edizione di ”C’è posta per te”? A riportare la data di uscita della ventitreesima edizione del programma ci ha pensato ...

Amici Celebrities - Emanuele Filiberto : “Devo molto a Maria De Filippi” : Emanuele Filiberto dopo Amici Celebrities 2019: la confessione su Maria De Filippi Emanuele Filiberto è stato l’ultimo eliminato ad Amici Celebrities prima della finalissima di domani sera. Difatti l’uomo ha perso il ballottaggio contro Massimiliano Varrese. E dopo un lungo silenzio durato giorni, ecco che Emanuele Filiberto ha finalmente deciso di parlare di questa ultima esperienza televisiva in una lunga intervista rilasciata al ...

Maria De Filippi chiama Gemma mummia ed esclama : Sei cretina - Tina! : La nuova puntata di Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi, ha visto quest'ultima diventare protagonista di una gaffe, le cui immagini in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Poco prima che in studio entrasse la dama torinese Gemma Galgani, la padrona di casa De Filippi ha avuto un botta e risposta con la Cipollari, in cui si è lasciata sfuggire un appellativo, che viene solitamente usato da Tina per definire la Galgani. "Come ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

Uomini e Donne - gaffe di Maria De Filippi : chiama Gemma 'mummia' : La padrona di casa si lascia contagiare da Tina. Lo scivolone durante la puntata del trono over di lunedì

“Sì!”. Maria De Filippi chiude la bocca ai critici - stavolta festeggia lei : Dopo sei anni Maria De Filippi riesce ancora a tenere in vita una programma. Tu si que vales fa il botto all’esordio e per la signora di Canale 5 la soddisfazione è doppia. Dopo le batoste rimedita da Amici il suo programma trionfa contro Ulisse. Uno schiaffo anche alle tante critiche ricevute nelle settimane scorse. La reazione da parte di Mediaset non è tardata ad arrivare. Il direttore di Canale 5 si è detto molto soddisfatto per Tu Si Que ...

“È un furto!”. Maria De Filippi scende in campo : è la prima volta che parla così : Maria De Filippi come mai si era vista. Succede nel corso della prima puntata di Tu Sì Que Vales quando sul palco è salito Massimo, fan sfegatato di Eros Ramazzotti. Peccato che rispetto al cantautore romano poco ci azzecchi. I timpani sono messi a dura prova, ma più che le capacità canore si valuta la simpatia. Per Gerry Scotti il voto è sì, a ruota segue Maria De Filippi che però prima vuole sapere di più sul concorrente. “Ci tieni a passare?” ...

Ascolti Tu si que vales : trionfa Maria De Filippi - Ulisse si difende : Tu si que vales, Ascolti prima puntata: Maria De Filippi stravince la serata con il 28% di share Quando c’è Tu si que vales in onda, non ce n’è per nessuno. Lo show del sabato sera di Canale5 è tornato ieri con la nuova edizione e ha fatto subito record negli Ascolti: ben 4.988.000 telespettatori e il 28% di share, ovvero uno dei risultati più alti della stagione e il più alto se consideriamo solo gli show. Maria De Filippi, ...