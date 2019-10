Italia Ilva

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato 0-4 - streaming video tv : doppietta di Silva : Diretta Portogallo Italia U19: streaming video e tv, risultato 4-0. Lusitani dominanti nel 1tempo della partita amichevole oggi 11 ottobre a Braganca.

Ex Ilva - "Un climate monsterE' la prima fonte di CO2 in Italia" : "In Italia la massima fonte globale di emissioni di anidride carbonica (CO2) è costituita dalla somma della CO2 dello stabilimento siderurgico di Taranto con la CO2 delle sue due centrali termoelettriche connesse" Segui su affaritaliani.it

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Joao Silva si aggiudica la tappa cinese - indietro gli Italiani : Nella notte italiana si è disputata la tappa di Weihai (Cina) della World Cup 2019 di Triathlon maschile. Come ampiamente previsto il successo della prova disputata su distanza olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40.2 di bici e 10 di corsa) è andato al portoghese Joao Silva con il tempo complessivo di 1:54.47 (17:56 nella parte di nuoto, 1:04.41 nella sezione in bici e 30.45 nella corsa) distanziando di appena 2 secondi lo svizzero Max Studer ...