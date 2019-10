Figlio fuori dalla squadra | il padre incendia l' auto dell' allenatore delle giovanili del

Rimini - mamma investita e uccisa da fuoristrada davanti al Figlioletto : alla guida 80enne : La tragedia a Sant'Arcangelo di Romagna. La vittima è una giovane mamma di 36 anni investita in pieno dal mezzo sotto gli occhi del figlio di 6 anni che teneva per mano e che è rimasto illeso nell'impatto. Illeso anche il conducente del fuoristrada, un pensionato di 80 anni che ha danneggiato pesantemente anche alcune auto in sosta.Continua a leggere

Sbalzata fuori dall’auto dopo lo schianto - Joanna muore a 35 anni davanti al Figlio di 8 anni : La 35enne Joanna Keib, di origini polacche ma da tempo residente in Toscana, Sbalzata letteralmente fuori dall'abitacolo della vettura su cui viaggiava col compagno e il figlioletto di 8 anni di ritorno a casa. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dal compagno che è rimasto illeso così come il piccolo.\\Una giovane madre di 35 anni morta, a fianco della Open Zafira dove viaggiava insieme alla sua famiglia, il compagno e il ...

Pomeriggio 5 - Carmen Di Pietro sbatte fuori di casa il Figlio 18enne : L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere a Pomeriggio 5 che non intende avere in casa dei figli-bamboccioni. Questa settimana è ufficialmente ripartito il talk-show pomeridiano, Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso, che ha visto protagonista un'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel corso di un nuovo appuntamento del noto format trasmesso su Canale 5 è apparsa in studio Carmen Di Pietro, la quale è tornata a parlare ...

