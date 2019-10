Esistono i wormhole? Gli scienziati alla ricerca dei varchi Spazio-Tempo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Cos’è un? Un ponte di Einstein-Rosen, un varco, un sogno per i fisici e per tutti gli appassionati di scienza: una scorciatoia tra un punto dell’universo e un altro, che permetterebbe di viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. Da quando questa immagine fu introdotta nel mondo della scienza, era il 1935 e Einstein e Rosen avevano rappresentato un elettrone come un buco nero, per dare una continuità tra la relatività e la meccanica quantistica, evitando la contraddizione della singolarità dei buchi neri, l’immaginario collettivo mutò radicalmente. Ai tempi ne era emersa quella che è oggi conosciuta come l’immagine di rappresentazione del, il collegamento tra i due universi. Il concetto, dal punto di vista fisico, fu poi teorizzato nel 1957 da Wheeler e Fuller che ne inventarono anche il nome: tale varco risultava ...