Brexit, Ue: procedura scritta su rinvio

"Dopo la richiesta di Londra di prolungare il periodo previsto per la, i 27 Paesi membri hanno concordato sul principio di un: il lavoro continuerà nei prossimi giorni". Lo ha detto il portavoce della Commisione Ue. L'intenzione, spiegano da Bruxelles, è quella di prendere questa decisione con. Non è stata specificata la durata del, rimandando ogni decisione al Consiglio Ue, anche per non turbare il dibattito dopo la richiesta del premier Johnson di elezioni anticipate prima di Natale.(Di venerdì 25 ottobre 2019)