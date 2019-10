Traffico illecito di rifiuti | arresti nel ragusano

Rifiuti - Traffico illecito tra Lombardia - Campania e Calabria : carabinieri arrestano 11 persone : Lo smaltimento illegale di Rifiuti in capannoni dismessi del Nord e una cava in Calabria, che ha portato all’arresto di 11 persone, ha creato discariche abusive per oltre 14mila tonnellate di Rifiuti di ogni natura: il volume complessivo di illeciti profitti è stato stimato in oltre 1.700.000 euro con riferimento all’anno 2018. I profitti illeciti poi, transitati presso i conti delle società coinvolte ed apparentemente riconducibili a ...