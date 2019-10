Pioggia di 7 per Insigne che dimostra che può incidere anche quando è arrabbiato

Pioggia di selfie per John Travolta al Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: Getty images; la pressePioggia di selfie per John Travolta al Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Applausi per il mitico attore di Grease

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni meteo. Rischio Pioggia per tutto il weekend : Si preannuncia un weekend molto difficile per quanto riguarda il meteo a Città del Messico dove dal 25 al 27 ottobre si correrà il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni della vigilia parlano infatti di un elevato Rischio pioggia per tutto il fine settimana, il Rischio dunque di una corsa sul bagnato è molto concreto sia in qualifica che in gara: le percentuali di pioggia nel corso del Gran Premio toccano infatti il 50% e i ...

Previsioni Meteo Napoli : tanto sole e bel tempo a oltranza. Illusione Pioggia per metà settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Abbiamo dato, da queste pagine, già qualche premessa sul dubbio piogge in arrivo per metà settimana e, allo stato attuale dei dati, certamente via via più affidabili, i dubbi vanno tramutandosi in certezze. L’ anticiclone, che da giorni imperversa su tutto il Sud Italia e naturalmente anche sulla Campania e sul capoluogo partenopeo, si mostra tenace e anzi ancora più vigoroso nel corso dei prossimi 2/3 ...

Nubifragio su Milano - strade allagate e cinque scuole chiuse per Pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo si è allagata. In via Legnano i tram sono rimasti fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale i semafori sono andati in tilt

MotoGP - GP Giappone 2019 : arriva la Pioggia a Motegi per una qualifica per niente scontata : Dalle ore 8.30 di domani ci attende una Q2 della MotoGP quanto mai vibrante. Il Gran Premio del Giappone eleggerà il suo poleman in una sessione che potrebbe essere messa in bilico per l’arrivo della tanto attesa pioggia su Motegi. Tutto, quindi, sarà rimesso in discussione, ma qualcosa già si può dire. In primo luogo attenzione a Fabio Quartararo. Il francese vola, e continua a farlo in maniera sempre più evidente. Questa mattina, per ...

Capi e accessori impermeabili per proteggersi dalla Pioggia : Primi assaggi autunnali: è tempo di tirar fuori Capi e accessori impermeabili. Se volete fare delle scelte di stile prendete appunti e guardate bene la nostra gallery dove le ultime novità in fatto di moda si susseguono una dietro l’altra. Il trench di Herno per esempio è realizzato in tessuto tecnico anti-pioggia con pettorina in nylon staccabile e imbottito in ovatta termica. Protegge da pioggia e freddo anche il giaccone ...

Asilo allagato per Pioggia a Milano : i bimbi tornano a casa : Maltempo a Milano dove si sono verificati danni e disagi. Le forti piogge di stamani hanno provocato l’allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni Romane che ospita Asilo e scuola materna comunale. Solo una sessantina di bambini della materna (circa la meta’) è entrato a scuola mentre quelli del nido, dato l’allagamento, non hanno potuto farlo. Sul tetto dell’edificio ...

Maltempo Liguria - Toti : “Per i millimetri di Pioggia caduti - il territorio ha retto molto bene” : “E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione di una conferenza stampa ...

Maltempo Lombardia - forte Pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...

Allerta meteo in Toscana per martedì 15 - Pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'Allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali che sarà valida dalle 11 alle 22 di martedì 15 ottobre e riguarderà prevalentemente la costa tirrenica e la Maremma (LE PREVISIONI meteo IN Toscana). Il maltempo arriverà a causa di una perturbazione atlantica che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso est e non solo, raggiungendo pure la Liguria, ...

Tifone Hagibis - morti - feriti e dispersi in Giappone : 1.000mm di Pioggia e venti a 216km/h [LIVE] : Almeno due persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in Giappone a causa del potente Tifone Hagibis. Le autorità hanno confermato che un uomo è stato travolto da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, mentre preoccupa il livello delle acque dopo le piogge torrenziali, fino a 1000mm nella regione del Tokai, che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone. ...