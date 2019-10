Non solo Go | l’Ai di Google batte anche gli archeologi

Jonathan Kashanian - Non solo Grande Fratello. Dolore a Detto fatto : "Un mezzo uomo" - applausi in studio : Il vero Jonathan Kashanian non è quello visto in tv al Grande Fratello o all'Isola dei famosi. Il volto notissimo dei reality Mediaset, ospita di Bianca Guaccero a Detto fatto su Raidue, ha svelato il suo lato più privato e il suo passato prima di diventare protagonista del piccolo schermo, non senz

Influenza ma Non solo : quali vaccini per le donne in gravidanza : Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell’importanza della vaccinazione per l’Influenza, vista anche la comparsa di un primo caso grave di infezione in una persona di circa 50 anni senza particolari fattori di rischio. Il dato mette in guardia soprattutto per la sua precocità, che segnala come i virus Influenzali possano già circolare anche da noi. Per le donne in gravidanza, il Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale 2017-2019 segnala ...

Sondaggio Swg - Renzi Non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

Ma la mafia Non è solo coppola e lupara : “Ao’, quello che te sto a dì è Cassazione!”. Così “Er Nonnezza” (il commissario Nico Giraldi di Tomas Milian) quando voleva mettere a tacere chi la pensava diversamente. Proprio quel che i latini esprimevano dicendo che la Cassazione “facit de albo nigrum” oppure “aequat quadrata rotundis”. In parole povere, quando la Cassazione sentenzia, il discorso tecnico-giuridico ...

Il Giornale : il mancato appeal commerciale del Milan Non dipende solo dal campo : Addebitare il deficit commerciale del Milan ai risultati deludenti degli ultimi tempi è un’interpretazione solo parziale della realtà, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Lo si evince dalla lettura del bilancio del club. Basta guardare alla voce ricavi commerciali. Rispetto al 2015-16, ovvero alla vigilia del passaggio di proprietà del club da Fininvest a Yonghong Li, ammontavano a 86,5 milioni. Oggi sono precipitati a 56,8. La fine del ...

Il Giornale : il mancato appeal commerciale del Milan Non dipende solo dal camppo : Addebitare il deficit commerciale del Milan ai risultati deludenti degli ultimi tempi è un’interpretazione solo parziale della realtà, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Lo si evince dalla lettura del bilancio del club. Basta guardare alla voce ricavi commerciali. Rispetto al 2015-16, ovvero alla vigilia del passaggio di proprietà del club da Fininvest a Yonghong Li, ammontavano a 86,5 milioni. Oggi sono precipitati a 56,8. La fine del ...

Pago : “Dopo Temptation Island Vip c’è solo dolore - Serena Enardu Non mi ama più ma mi manca” : Tra Pago e Serena Enardu sarebbero davvero finita. È lei a dichiararlo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. E all’artista non rimane altro da fare che prenderne atto. Pago ha raccontato questo periodo complicato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. È comprensibilmente provato, non si aspettava questo epilogo. Nel suo cuore c’è ancora il desiderio di appianare le ...

Sciopero - un venerdì a rischio per i trasporti e Non solo : Si prospetta un venerdì difficile: 24 ore di Sciopero con orari dello stop che variano da città a città, ma con possibili disagi ovunque, soprattutto nel settore dei trasporti pubblici. venerdì 25 ottobre è stato proclamato uno Sciopero generale e nazionale dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). L’agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati, ma quelli dove potrebbero esserci maggiori ...

Mafia Capitale : Balsamo - 'attendo motivazioni - mafia Non è solo controllo territorio' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni non conoscendole non ritengo sia il caso di fare alcun commento". Così Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l'Italia all'Onu, a margine di una conferenza a Palermo, commenta con l'Adnkronos la sentenza emessa ieri dalla Cort

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

Dichiarazione dei redditi - l'errore presente anche in un solo rigo Non è emendabile : l'errore materiale presente in un rigo della Dichiarazione dei redditi non può essere ritenuto emendabile in quanto, nel caso della Dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ci si trova dinanzi non ad una mera Dichiarazione di scienza ma ad una Dichiarazione di carattere squisitamente negoziale. Di conseguenza, il generale principio di emendabilità non può operare in questo caso. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni della ...

Esiste un’Italia che vive di vera arte : la musica Non è solo quella che scelgono di farci vedere : A volte si ha l’avvilente sensazione che la musica italiana sia solo quella che i media deliberatamente scelgono di farci vedere: senza scendere in dettagli alquanto scabrosi, un nulla al cubo che ad esser buoni ci sarebbe da sperare in una catastrofe nucleare. E invece in Italia, lontano dai fumi, dai raggi laser e dalle pedane piene di scemi che si muovono (cit.) esistono persone che fanno cose bellissime. E non parlo dei soliti e ben ...

M5s - Spadafora : “Roma? Amministrazione è un problema. Siamo tutti corresponsabili - Non solo la Raggi. Potevamo aspettarci molto di più” : “Roma e la sua Amministrazione restano un problema, ma non la sindaca Raggi. E’ una esperienza alla quale sicuramente Potevamo e dovevamo aspettarci molto di più. Non è un problema personale della Raggi, ma è un progetto guidato dalla Raggi. E in qualche modo Siamo tutti corresponsabili come M5s. E’ stata certamente una esperienza difficile e faticosa, che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini da questo ...