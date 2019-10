Lo sciopero generale di venerdì 25 ottobre

sciopero generale del 25 ottobre : Roma – Venerdì Roma si ferma. Uno Sciopero che i sindacati, tengono a precisare, non è fatto a cuor leggero: “E’ il primo Sciopero generale di Roma, non c’era mai stato perché quello che facemmo con Marino era uno Sciopero dei dipendenti pubblici. E’ uno Sciopero politico da quando ci hanno mandato la polizia a forzare il cordone di lavoratori al presidio di Roma Metropolitane” e assicurano che “stanno ...

Whirlpool - il 31 ottobre sciopero generale a Napoli : Whirpool per giovedì 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale con una manifestazione per le vie della città

Whirlpool - no alla chiusura : sciopero generale a Napoli il 31 ottobre : sciopero generale dell'industria e del terziario, nell'area metropolitana di Napoli, nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di...

CATALOGNA - sciopero generale E SCONTRI/ Diretta video : Puigdemont rilasciato : CATALOGNA, l'ex presidente Carles Puigdemont si è consegnato alle autorità belghe: rilasciato dopo poche ore. Caos a Barcellona: il video.

Catalogna - nuovi scontri e altro sciopero generale. Chiusa la Sagrada Familia a Barcellona : Proseguono le proteste contro la condanna dei leader secessionisti. Nella notte sono stati segnalati almeno 18 i feriti e 19 arresti. Migliaia di persone in corteo e molte strade bloccate a Barcellona, dove i manifestanti sono giunti da tutta la regione autonoma spagnola per partecipare alla manifestazione del pomeriggio.Continua a leggere

Indipendenza Catalana : a Barcellona è il giorno dello sciopero generale : A Barcellona è stato di massimo allarme in vista della grande manifestazione degli indipendentisti che inizierà alle 17:00. Il 'Clasico' tra Barcellona e Real Madrid, match in programma il 26 ottobre e tra i più importanti dell'intero Globo, è stato rinviato a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. Oggi chiusa la Sagrada Familia. Potrebbe subire possibili disagi anche l'aeroporto internazionale 'El Prat' di Barcellona: al momento si ...

Catalogna - sciopero generale : migliaia di persone verso Barcellona in 5 diversi cortei : Quarto sciopero generale in Catalogna indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. Lo riferisce El Pais. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione. L'articolo Catalogna, sciopero generale: migliaia di persone verso Barcellona in 5 diversi cortei proviene da Il Fatto ...

Catalogna - sciopero generale e strade bloccate. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid. Puigdemont si consegna alle autorità belghe : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le ...

Catalogna - sciopero generale e strade bloccate. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid. Puigdemont si consegna in Belgio : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le ...

sciopero generale in Catalogna - manifestanti chiudono la frontiera con la Francia : Gruppi di manifestanti indipendentisti catalani hanno interrotto diverse strade sin dalle prime ore della mattina: tra le strade interrotte anche quella alla frontiera con la Francia, chiusa in entrambi i sensi. Lo riferiscono fonti del governo.In Catalogna è il giorno dello Sciopero generale indetto dai sindacati indipendenti contro la sentenza che ha condannato a 100 anni di prigione complessivi i leader secessionisti.La tensioni in ...

Catalogna - sciopero generale : strade bloccate e voli cancellati. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid in programma il 26 ottobre : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro la ...

sciopero generale del 25 ottobre : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

sciopero generale - 24 ore di stop : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

sciopero generale scuola il 12 novembre : Le lezioni sono iniziate da neanche un mese e la scuola continua a restare nel caos. Molte sono infatti le cose che ancora non vanno nonostante il cambio di governo e il conseguente cambio alla guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il problema degli insegnanti di sostegno mancanti, la "supplentite" e il conseguente precariato, le risorse non stanziate, Pas non ancora avviati e molto altro. E in tutto ciò a pagarne ...