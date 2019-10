La Gazzetta | la panchina di Insigne ha fatto circolare ogni tipo di indiscrezione

Gazzetta : a Genova Giampaolo si gioca la panchina. Il sostituto è un mix di allenatori : La partita di Marassi di domani sarà fondamentale per il Milan e per Giampaolo, scrive la Gazzetta. Il club non la considera l’ultima spiaggia per Giampaolo ma se il Milan dovesse perdere, diventerebbe tutto più complesso e si scatenerebbe una tempesta da cui sarebbe difficile che la società e il tecnico uscissero indenni. “Se la squadra affonda il primo a pagare sarà l’allenatore”. Ma chi chiamare al suo posto? Il club è ...

Gazzetta : si decide oggi chi andrà in panchina del Torino contro il Napoli : Ancora incerto il nome di chi guiderà il Torino contro il Napoli domenica. La Gazzetta dello Sport scrive che è prevista per oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in ...

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Gazzetta : niente panchina per Sinisa contro il Brescia : Dopo essere stato in panchina a Verona e al Dall’Ara, contro la Spal, Sinisa Mihajlovic è costretto a fermarsi. Non sarà in panchina al fianco del suo Bologna contro il Brescia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico, domani, dovrà riprendere le cure per combattere la leucemia. Sarà nuovamente ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Non sarà presente fisicamente in campo ma sarà ugualmente in collegamento con i suoi ...