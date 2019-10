Huawei Nova 6 5G sarebbe passato dal TENAA in compagnia di altri due misteriosi

Huawei Nova 5T è lo smartphone da 430 euro per i giovani appassionati di fotografia : Huawei Nova 5T è uno smartphone particolarmente indicato per i giovani appassionati di fotografia. È un prodotto che costa 430 euro, è equipaggiato con il sistema operativo Android 9 Pie. Punta di diamante del prodotto è l’Intelligenza Artificiale, che come specificato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, “ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico ...

A tutta birra con il nuovo Huawei Nova 5T : un quasi top di gamma ad un prezzo generoso : Presentato in Malesia alla fine di agosto, finalmente possiamo dire ufficializzato il Huawei Nova 5T anche in Italia. Il dispositivo, pur non appartenendo alla fascia alta del mercato, vanta specifiche niente male, e si distingue prevalentemente per il suo design ricercato e per la fotocamera, di un livello piuttosto elevato. Lo schermo corrisponde ad un FullView con diagonale da 6.26 pollici e risoluzione FullHD+, mentre il processore si ...

Huawei 'scavalca' Trump : arriva Nova 5T con licenza Google : Lo smartphone non rinuncia al Play Store con le app del colosso americano. Cinque fotocamere (una frontale) e batteria da 3.750mAh con ricarica rapida. In vendita a 429,90 euro

Colpo di coda di Huawei : arriva Nova 5T con i servizi Google : Mentre il mercato ancora si chiede quando sarà disponibile il Mate 30 Pro 'a piene funzioni', Huawei mette a segno un Colpo di coda e lancia uno smartphone pensato esplicitamente per i più giovani, ma con prestazioni da top di gamma e soprattutto con tutti i servizi di Google disponibili. Lo fa grazie al fatto che il Nova 5T rientra nel novero dei brevetti licenziati prima del bando imposto dalla Casa Bianca all'utilizzo di Android e ...

Huawei Nova 5T - cinque fotocamere e nessun notch a 429 euro : L’utilizzo dei social media, la visione delle serie tv preferite e di YouTube, sono diventate le esigenze primarie di chi usa uno smartphone, in particolare quando si parla di un pubblico giovane. Huawei segue il trend dei dispositivi dedicati al multimediale e stupisce grazie alle cinque fotocamere (quattro posteriori e una frontale) e alle ottime caratteristiche hardware del suo nuovo Nova 5T. L’ultimo modello della casa cinese è ...

Huawei Nova 5z with 48MP Prezzo e disponibilita’ : Il Huawei Nova 5z doppia SIM (Nano) è dotato di un display FHD + da 6,26 pollici con un formato 19,5: 9 e una risoluzione dello schermo di 1080 x 2340 pixel. Il processore è un SoC HiSilicon Kirin 810 octa-core accoppiato con 6 GB di RAM.

Huawei Nova 5T arriva in Italia : Prestazioni elevate, un comparto fotografico che fa leva su cinque fotocamere e un design ricercato e di carattere. Huawei nova 5T arriva in Italia, dichiarandosi fin da subito come la nuova stella nel panorama degli smartphone della casa cinese, soprattutto i termini di performance fotografiche. Sulle orme della serie Huawei P e Mate, il nuovo dispositivo dispone infatti di una configurazione Quad-Camera dotata di Intelligenza Artificiale per ...

Huawei Nova 5T arriva in Italia e punta forte su fotocamera e design : Huawei Nova 5T è ufficiale anche in Italia dopo l'evento tenutosi nella giornata di oggi: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Huawei Nova 5T arriva in Italia e punta forte su fotocamera e design proviene da TuttoAndroid.

Huawei strizza l’occhio al Nova 5T : parte la beta della EMUI 10 con Android 10 : In Malesia parte la fase di beta testing della EMUI 10 basata su Android 10 per il nuovo Huawei Nova 5T L'articolo Huawei strizza l’occhio al Nova 5T: parte la beta della EMUI 10 con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori - ma sa di già visto : Pochi istanti fa Huawei ha annunciato in Cina il nuovo Nova 5Z, ma è semplicemente una variante più economica del già esistente Nova 5i Pro. L'articolo Huawei Nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori, ma sa di già visto proviene da TuttoAndroid.

In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei Nova 6 5G - Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus, ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T è ufficiale in Europa e punta forte su fotocamera e design : Huawei Nova 5T è ufficiale anche in Europa dopo l'evento tenutosi nella giornata di oggi: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Huawei Nova 5T è ufficiale in Europa e punta forte su fotocamera e design proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media : Dopo l'annuncio di fine estate il Huawei Nova 5T fa il suo sbarco anche in Europa L'articolo Huawei Nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo la data di uscita per EMUI 10 in beta su Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Nova 5T in Italia : Stanno venendo alla luce alcune informazioni importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare modelli come i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Nova 5T. Dopo avervi parlato della diffusione di EMUI 10 in versione beta in Cina qualche settimana fa, infatti, Abbiamo finalmente dei dettagli confortanti anche per il pubblico europeo. Compreso quello Italiano, che non vede l'ora di mettere le mani sul pacchetto ...