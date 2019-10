HONOR 9X ufficiale in Italia | ottime specifiche e prezzo super aggressivo

Parte per ben 8 smartphone Huawei e HONOR il programma beta oggi 24 ottobre - ora è ufficiale : Sta arrivando per ben 8 smartphone la beta di EMUI 10, tra quelli legati al mondo Huawei e Honor. Per alcuni tra i device trapelati oggi 24 ottobre non si tratta certo di una novità assoluta, considerando il fatto che almeno tre dispositivi hanno visto il programma in questione partire già in Italia, ma è importante evidenziare come il tutto sia stato ufficializzato in queste ore con tanto di locandina. Proviamo dunque a mettere a fuoco la ...

HONOR Band 5i è ufficiale con un nuovo metodo di ricarica e altre novità : HONOR ha presentato la nuova HONOR Band 5i, che porta una interessante novità rispetto al modello precedente a un prezzo niente male.

Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale - con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel : La nuova versione di HONOR 20 Lite è stata annunciata oggi in Cina, con 8 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 48 megapixel e atri miglioramenti.

Un raggio di luce per HONOR 20 e HONOR 20 Pro su EMUI 10 : nuovo annuncio ufficiale per la beta : Lo sviluppo software di Honor 20 e Honor 20 Pro va incontro ad una svolta importante per quanto riguarda gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare sui due device. Dopo l'apparizione sul mercato di un nuovo aggiornamento ufficiale nello scorcio iniziale del mese di settembre, come avrete notato tramite un articolo da noi pubblicato, oggi 18 ottobre possiamo parlare finalmente di riscontro ufficiali sul versante di EMUI 10. Come ...

HONOR 9X debutta in TV su Sky Uno in attesa del lancio ufficiale : HONOR 9X, nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa, debutta in anteprima a "Mara Impara – La Nuova Musica" di Mara Maionchi su Sky Uno.

HONOR Play 3e ufficiale : la fascia bassa secondo HONOR - già disponibile in Cina : HONOR presenta ufficialmente il nuovo HONOR Play 3e: scopriamo le caratteristiche tecniche e il prezzo di questo nuovo smartphone di fascia bassa di HONOR.

Ufficiale timeline di EMUI 10 : su 30 e più modelli Huawei e HONOR : Gli occhi sono tutti puntati su EMUI 10, l'ultima versione dell'interfaccia utente proprietaria di Huawei, naturalmente basata su Android 10, a dispetto di quanto si vada vociferando in questo periodo (che il produttore cinese ed il governo USA siano ai ferri corti è cosa risaputa, ma la cosa non ha impedito all'OEM di andare avanti per la sua strada, almeno fino a questo momento). L'IFA 2019 di Berlino è stato teatro di divulgazioni ...

Diventa ufficiale HONOR 20S : cosa propone rispetto a HONOR 20 : Vi intriga parecchio il nuovo Honor 20, ma pensate sia troppo costoso? Potrebbe fare al caso vostro la sua versione depotenziata Honor 20S, da poco presentato in Cina. Il device include il processore Kirin 810, e non il 980 come nel caso dello smartphone principale. Non crediate le differenze siano così lampanti: a farne le spese è soprattutto la scheda grafica in termini di prestazioni (la GPU Mali-G52 del Kirin 810 non riesce a tenere il ...

HONOR Play 3 "salta" una generazione ed è ufficiale con prezzi molto competitivi : HONOR presenta in Cina il nuovo smartphone HONOR Play 3, "saltando" una generazione: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita del nuovo dispositivo, che punta forte sul rapporto qualità prezzo.