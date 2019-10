Campione marocchino di taekwondo getta la medaglia nella traversata in mare | Non ha

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ildi, Anouar Boukharsa, ha deciso di fuggire dal suo Paese. Durante lain barca che ha compiuto insieme a 30 migranti, hato la suain. Come riporta il quotidiano sportivo As, con questo gesto ha voluto protestare contro le oppressioni che stava subendo in Marocco. Nel video che ha registrato pochi istanti prima di lanciare lain acqua, parla apertamente: “In ogni caso è inutile”. Con queste poche parole Anour ha voluto sottolineare quanto quel trofeo perda di significato nel suo paese. E quanto ancora meno ne abbia su quella barca, che faticosamente stava cercando di raggiungere le coste europee.Nonostante il maltempo e le difficoltà, dopo quattro giorni Anour e i 30 migranti sono riusciti ad arrivare nell’isola spagnola di Lanzarote. Qui il...

