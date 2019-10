Campidoglio | anche il 26 ottobre tornano I WEEKEND CON LA MIC

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma – Sabato 26torna l’appuntamento settimanale con la manifestazione ICON LA MIC. A ospitare la serata a cura della Roma Tre Orchestra saranno i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00), torneranno ad animarsi con i concerti di musica classica eseguiti dai giovani musicisti dell’ensemble universitario. L’appuntamento straordinario, ad ingresso libero per i possessori della MIC card o con il consueto biglietto ad un euro, consentirà al pubblico di visitare il museo in notturna accompagnato dalle note dello spettacolo Bach Gala, un evento musicale nel quale i giovani e talentuosi musicisti della Roma Tre Orchestra presenteranno al pubblico di Roma alcuni tra i brani più celebri del grande compositore tedesco. Il programma,se monografico, presenta una notevole varietà perché spazia da brani ...

Marty_Loca80 : @SdR_FAQ Andai anche in Campidoglio al tempo,litigo su Facebook,di piu non saprei cosa fare. - alfanosici : RT @marcolillo: Quando anche #Uber dopo #Obike ritirerà le sue 700 bici non cercate il colpevole in Campidoglio o a Palazzo Chigi. Non grid… - JBarba52 : RT @marcolillo: Quando anche #Uber dopo #Obike ritirerà le sue 700 bici non cercate il colpevole in Campidoglio o a Palazzo Chigi. Non grid… -