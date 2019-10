5 serie tv di fantascienza di cui ci eravamo dimenticati

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le saghe fantascientifiche sono uno dei generi che sembra dominare questa epoca d’oro dellatv. Numerosi tentativi in questi anni sono stati fatti per rivitalizzare il genere sul piccolo schermo, fondendo stili diversi come in Westworld, recuperandoclassiche come in Star Trek: Discovery o Picard, attingendo da fonti disparate come in Altered Carbon o Lost in Space, o ancora ammiccando alla satira sul genere stesso come in The Orville o alcuni episodi di Black Mirror. Ma la, da Star Trek in poi, è sempre stata un tema molto esplorato dai canali televisivi, tanto che esistono numerosi titoli andati in onda negli anni di cui ci siamo, a torto o a ragione, pure. Eccone alcuni: 1. Defying Gravity https://www.youtube.com/watch?v=U8WaAyw HYA Durò veramente pochissimo questatv, cancellata il 23 ottobre 2009, esattamente dieci anni fa, definita ...

Fantascienzacom : Ecco Daybreak, la fine del mondo stile Animal House - sonocoseserie : Ecco #Daybreak, la fine del mondo stile Animal House - MarcoDomini : Se vi piacciono le serie tra thriller e fantascienza questa è molto interessante. Consigliata! — Guardando DARK -