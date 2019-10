Venere era simile alla Terra Il clima di un pianeta cambia | per questo dobbiamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ci sono notizie che, per quanto interessanti, è opportuno lasciare decantare per evitare che qualsiasi cosa si dica venga fraintesa, perché il tempo è sbagliato. Facciamo riferimento a quanto raccontato un paio di settimane fa a proposito die di come in un tempo passato, lontano ma reale, possa avere avuto atmosfera,e meteorologia moltoa quella delladi oggi., unicocon un nome femminile. Ha una massa che è circa l’80% di quella terrestre e un diametro pari al 95%. Di fatto è il gemello diverso della. Diverso perché è l’unicodel sistema solare ad avere un’orbita quasi perfettamente circolare e impiega 225 giorni a completarla. Ruota molto lentamente su se stesso, in senso orario, opposto a quello dellae dunque produce uno scudo magnetico debole. Un giorno suè pari a 243 giorni terrestri. Ruota in direzione opposta ...

