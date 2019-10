Rocco Schiavone 3 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019). Da mercoledì 2 ottobre 2019 torna su Rai 2 con la terza stagione la fiction con protagonisti Marco Giallini e Isabella Ragonese. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTIONlein tv eLedi3 vanno in onda il mercoledì sera in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa iningratuito nella sezione Raiplay dedicata alla fiction. Nella stessa sezione sono già disponibili tutti gli episodi delle ...

zazoomblog : Rocco Schiavone 3 anticipazioni ultima puntata - #Rocco #Schiavone #anticipazioni - Italia_Notizie : Rocco Schiavone, finale di stagione: la clip in anteprima -