Maltempo | Comune Milano attiva centro operativo per rischio piogge

Maltempo Genova - frana a Rossiglione e allagamenti. Il Comune : “Restate a casa” : A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, dove la situazione Maltempo è critica, è stato evacuato facendo sfollare i trenta residenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.Continua a leggere

Maltempo : comune di Genova pronto a bloccare alcune zone della città : Nel caso in cui Genova durante l’allerta meteo rossa fosse colpita da una “bomba d’acqua come nel 2014” il comune e’ pronto a bloccare il transito a chiunque in alcune zone della citta’ in mezzora. E’ la nuova sperimentazione, denominata ‘dry-run’, annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centro della Protezione civile. In caso di allarme per esondazione di ...