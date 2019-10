Il sistema per estendere la portata wi-fi di 60 metri via software

In duecento in fila - sabato - per un biglietto di Napoli-Verona : “il sistema è bloccato - tornate a casa” : Mi metto in macchina che il San Paolo è un organo che pulsa. Si sentono boati e cori. E poi la voce dello speaker Decibel Bellini: ha segnato Milik. Proprio mentre sto partendo da Napoli sento la folla che ripete il nome dell’attaccante polacco. E la delusione cresce. Mista a un senso di impotenza. Sono arrivato allo stadio alle 16 e non sono riuscito a trovare un biglietto. Eppure di posti ce n’erano: come ha scritto il Napolista, per la ...

WWF : “I dati ENEA sull’andamento del sistema energetico sono un campanello d’allarme per il Paese” : L’Analisi del sistema energetico italiano per i primi sei mesi dell’anno, diffusa oggidall’ENEA, è un campanello d’allarme per il Paese perché, a fronte degli enunciati, si procede in direzione opposta a quella auspicabile sia per far fronte alla crisi climatica, sia per essere al passo con la transizione energetica in atto. A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di implementazione per lo sviluppo delle ...

Carcere per grandi evasori - il magistrato Ardita : “Misura coerente solo in un sistema con effettività della pena - come quello Usa” : Il Carcere per i grandi evasori? “Potrebbe essere una misura ‘coerente’ solo in un sistema con effettività della pena, come quello statunitense”. E quindi “non nel nostro paese” dove “chi lede beni personali rilevanti spesso rimane in libertà e dunque un criterio di proporzionalità deve essere mantenuto nel rispetto dei valori della Carta costituzionale”. Parola di Sebastiano Ardita, già ...

Android GO è la versione “light” del sistema operativo per gli smartphone poco potenti : In pochi avranno sentito parlare di Android GO, il sistema operativo presentato da Google a dicembre del 2017 e specificatamente rivolto agli smartphone con caratteristiche tecniche meno potenti. In particolare si tratta di dispositivi con RAM non superiore a 1,5 Gigabyte e con uno spazio interno di archiviazione di 8/16 Gigabyte. La sua peculiarità è che è totalmente privo di personalizzazioni software, per non appesantire troppo la parte ...

Macbook da 16 pollici in arrivo - lo svela l’aggiornamento del sistema operativo : Foto: macg.co I nuovi computer Apple potrebbero essere dietro l’angolo. Infatti, nonostante siano passate poche settimane dal rilascio dei nuovi iPhone e iPad, la società di Cupertino potrebbe programmare un nuovo keynote già entro la fine di ottobre, utile per introdurre numerose novità hardware nella linea dei suoi computer e accessori. Non a caso, alcune notizie recenti ci anticipano il probabile rilascio delle AirPods di nuova ...

Huawei lotta per creare un ecosistema alternativo ai Google Mobile Services : Huawei sta lavorando allo sviluppo di tecnologie alternative che le permettano di non dipendere più dai Google Mobile Services L'articolo Huawei lotta per creare un ecosistema alternativo ai Google Mobile Services proviene da TuttoAndroid.

Mai il sistema operativo Huawei sostituirà Android - parola di CEO Zhengfei : Un nuovo chiarimento sul sistema operativo Huawei e sulla sua vocazione nel medio-lungo periodo è giunto in questi giorni dalla viva voce di Ren Zhengfei, CEO del produttore cinese. Visto che sul destino dell'OS proprietario, in relazione pure alla controparte Android, continuano ad esserci tanti dubbi, ecco che la più alta carica del brand ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Esponiamoli tutti sulla base di quanto riportato pure da ...

Google ha confermato che aggiornerà i Pixel 4 con un sistema di riconoscimento facciale che funzioni solo a occhi aperti : Google ha annunciato che aggiornerà i suoi nuovi Pixel 4 presentati la settimana scorsa, in modo che il sistema per sbloccarli tramite il riconoscimento facciale non funzioni se si tengono gli occhi chiusi. L’aggiornamento sarà però diffuso “nei prossimi mesi”

Overwatch 2 avrà una componente PvE e un sistema di progressione per gli eroi? : Secondo le ultime voci di corridoio Overwatch 2, assieme a Diablo 4 e Diablo 2 Remastered, sarà uno dei protagonisti di un Blizzcon 2019 davvero scoppiettante. Di recente sono emerse in rete ulteriori rumor riguardanti proprio il presunto sequel del celebre sparatutto multiplayer di Blizzard e su come gli sviluppatori cambieranno drasticamente la sua formula, iniziando dall'introduzione di una massiccia componente PvE.Stando alle informazioni ...

Incidenti 737 Max - Boeing sapeva dal 2016 dei problemi del sistema di sicurezza : prima della certificazione per volare : Bandito o quasi da tutti i cieli del mondo il Boeing 737 Max probabilmente non avrebbe mai dovuto iniziare a volare. La Federal Aviation Administration, infatti, accusa Boeing di non aver consegnato subito comunicazioni tra due dipendenti, contenenti “preoccupanti” informazioni sul veivolo. da sempre il colosso aeronautico ha sostenuto di non aver mai saputo che il nuovo sistema di sicurezza automatizzato dei 737 Max non fosse in ...

Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia : in roll out per i Pixel : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10! L'articolo Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia: in roll out per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Gravina : “Adotteremo il sistema Var anche per i cori razzisti” : Il presidente della Figc Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcune novità contro gli episodi di razzismo “Non ho intenzione di abbassare la guardia, mi stupisce che a volte alcuni cori vengono percepiti e altre volte no. Se tutto questo non è normale, adotteremo il sistema Var anche per i ‘buu”. A me non interessa se non è chiaro quello che si sente, non mi interessa la quantità ma il principio, se anche fosse uno ...

Installa sulla macchina un sistema di luci blu per evitare il traffico - denunciato 33enne : "Non ti fanno passare? allora accendo i lampeggianti di servizio". È la soluzione al traffico adottata da un automobilista di 33 anni residente nel barese, che ha pensato di Installare il sistema luminoso analogo a quello in uso alle forze di polizia sulla sua vettura. All'occasione, ecco l'escamotage per dribblare i veicoli che tardavano a scansarsi dalla sua corsia, con tanto di pubblicazione della 'ingegnosa soluzione' su un forum ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...