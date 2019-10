Falso | falso | falso Conte su caso Barr | Nostra intelligence estranea al

Falso - Falso - Falso. Conte al Copasir : "Mai parlato con Trump o con Barr di Russiagate" : “Tornato indietro, agirei allo stesso modo”. Terminata l’audizione davanti al Copasir, Giuseppe Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi. Spiega che la convocazione non riguardava direttamente il Russiagate, ma si è finito per parlarne, “non mi sono affatto sottratto”. Spiega che il Contenuto dell’audizione è secretato, ma entra nel dettaglio del “caso Barr” - così sintetizza la ...

Il mio profilo migliore - Juliette Binoche bomba erotica (con Falso account su Facebook) : Binochemania. Adoratori e feticisti della Juliette internazionale Il mio profilo migliore è il film che non dovete assolutamente perdere. In questi giorni nelle sale italiane, l’opera diretta da Safy Nebbou, è un’autentica immersione nella dimensione erotico-sentimentale più sensuale che la nostra piccola amante del Pont-Neuf mostra a 55 anni senza tradire qualsivoglia aspettativa. Binoche è Claire, una docente universitaria di letteratura: due ...

Novara - professore delle medie adescava minorenni in rete con Falso account : arrestato : adescava minorenni sui social e si faceva mandare foto dal contenuto pedopornografico. Dietro all’account social di un agente assicurativo di vent’anni c’era il docente di una scuola media in provincia di Novara, ora in carcere dopo l’inchiesta della Procura di Novara. A far scattare le indagini nei suoi confronti è stata la denuncia dei genitori di una ragazzina vittima del professore: secondo l’accusa l’uomo ...

Falso in bilancio e manipolazione mercato : blitz contro società bolognese : I finanzieri del comando provinciale di Bologna, nell'ambito di un'operazione denominata Plastic bubbles, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari nei confronti degli esponenti di una nota società bolognese, operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione del mercato. (Lapresse) Redazione ?

Fico - colf in nero scoperta dalle Iene : 'Ci ha detto il Falso - che fine ha fatto Imma?' : Un anno e mezzo fa la trasmissione Mediaset aveva denunciato il fatto che il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico potesse avvalersi della collaborazione di una lavoratrice domestica in nero, cosa che aveva spinto l'esponente del Movimento Cinque Stelle a sporgere querela per diffamazione nei confronti di chi, a suo avviso, ledeva la sua immagine. Ad un anno e mezzo di distanza, però, a quanto pare in sede giudiziaria sono state le ...

Governo - M5S : noi contro Conte? Falso : 16.32 "Sui giornali leggiamo di un M5S contro il premier Conte. Di attacchi, minacce e ultimatum. Niente di più Falso". Così un post sul Blog delle Stelle. "Ci risiamo, è ripartito il fango contro il Movimento: la stampa, quando stiamo per fare qualcosa di buono, ci attacca-valuta- Scrivono sciocchezze perchè vogliono spaccarci per controllarci, ma non ci riusciranno",valuta M5S. "Gli fa male vedere un Governo compatto, gli fa male credere ...

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...

Del Debbio e Majorino battibeccano in tv : "Fai politica" - "Falso" : Pina Francone Scontro nel salotto televisivo di Dritto e Rovescio tra il conduttore e l'europarlamentare Pd, che accusa il giornalista di fare politica "Lei fa una trasmissione, ma fa anche politica allo stesso tempo", "Non lo accetto, non venga qui a fare la lezioncina a casa mia". Ecco il duro botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, che si sono scontrati durante l'ultima puntata di Dritto e ...

Trono Classico - Alessandro Basciano si sfoga : “Non sono Falso!” : Alessandro Basciano del Trono Classico si sfoga: “Mi hanno presentato per quello che non sono” Non ha lo stesso appeal del Trono Over, il Trono Classico: inutile negare che le dame e i cavalieri sono decisamente più interessati dei tronisti e dei corteggiatori che ogni anno sperano di trovare l’amore vero e finiscono invece per relazionarsi con il business grazie ai social. Giulia Quattrociocche continua tutt’ora il suo ...

Un account social Falso per insultare amici e prof : denunciata per diffamazione : Gabriele Laganà La ragazza, diplomata da pochi mesi, aveva creato una pagina Instagram dove derideva e insultava professori e studenti dell’istituto Malatesta di Rimini Spinta forse dall’odio verso la scuola che frequentava, l’alberghiero Malatesta di Rimini, aveva creato un profilo Instagram dal titolo “Casi Umani”, con cui insultava, anche pesantemente, professori e compagni di classe. In breve tempo, la pagina è divenuta virale ...

Bossi (Lega) a Conte : “Lei è Falso come il parmesan”. Bagarre in Aula : leghisti con pezzo di formaggio e cartelli in mano : “Presidente, lei è falso come il parmesan”. Simone Bossi, senatore della Lega, va all’attacco di Giuseppe Conte dopo l’informativa del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. L’esponente del Carroccio mostra in Senato un pezzo di formaggio, mentre i colleghi di partito alzano i cartelli con la scritta “falso”. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati sospende la seduta. L'articolo ...

Senato - Lega : “Presidente Conte - sui dazi lei è Falso come il Parmesan”. Casellati sospende l’Aula : Bagarre in Aula a Palazzo Madama sulla questione dei dazi degli Stati Uniti. Simone Bossi (Lega), ha attaccato il presidente del Consiglio Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan...''. Dai banchi della Lega in molto hanno mostrato i cartelli con la scritta 'falso'. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso quindi di sospendere la seduta per qualche minuto.Continua a leggere

“La frutta secca fa male all’intestino” - vero o Falso? : Noci, mandorle, nocciole, pistacchi: la frutta secca ha tanti benefici, ma molti credono che non faccia bene all’intestino. vero o falso? Humanitas Salute lo ha chiesto alla dottoressa Stefania Vetrano, ricercatrice di Humanitas e docente di Biologia applicata di Humanitas University. “Falso. Non è assolutamente vero che la frutta secca non faccia bene anche all’intestino – spiega la dottoressa -. Al contrario, la frutta secca, e in particolare ...

Falso olio extravergine in Sicilia - è allarme invasione : Ieri oltre due quintali di olio extravergine taroccato sono stati sequestrati al porto di Palermo. L’olio di scarsa qualità ma spacciato per extravergine di oliva stava per essere inviato negli Stati Uniti. Ma non solo, anche il miele Siciliano è oggetto di truffe e alterazioni. Si moltiplicano i sequestri inferti al commercio di prodotti agricoli illegali in Sicilia. Il carico di olio fasullo è stata bloccato ieri al porto di Palermo ...