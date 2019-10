Domenica è il Tevere day | una giornata per conoscere | vivere e amare il fiume simbolo di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Unaperil, per riflettere sulle azioni necessarie per salvaguardarne le acque, per sapere quali sono le misure da adottare per riqualificare e valorizzare ildi Roma. E poi tanto sport, musica, visite guidate, tour cine-letterari, giochi per i più piccoli e anche assaggi dei prodotti gastronomici tipici romani. Sarà tutto questo e molto altro ancora ilday, iniziativa promossa dall’Associazione Museo dele alla quale l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ha concesso il proprio patrocinio. L’appuntamento è per27 ottobre. Dall’alba al tramonto si svolgeranno sulle sponde deloltre 70 eventi organizzati da 61 enti e associazioni. Da Castel Giubileo fino a Ostia, passando per il Foro Italico, il Ponte della Musica, lo Scalo de Pinedo, e poi ancora l’Isola ...

