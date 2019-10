Dagospia riprende il video stracult di De Laurentiis

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ilgirato ieri a borda campo della red Bull Arena con protagonista il presidente del Napoli Aurelio Deè diventato virale ed anchelo riporta oggi definendolo“Non mi va di parlare, sai perché? Perché leggo le dichiarazioni di tanti pezzi di m… su tutti i siti, e quindi non mi va di parlare. Perché sento solo cazzate. Allora poiché a Napoli si vuole distruggere la napoletanità, se la prendessero nel c…” sono state le dichiarazioni come al solito esuberanti del presidente azzurro. Maricorda che, sempre nella giornata di ieri in occasione dell’assemblea dei 20 presidenti di serie A, Deaveva fatto altre dichiarazioni di ben più importante calibro “Noi manteniamo non solo la serie B e la serie C ma tutto lo sport italiano. Non ci consultano mai sulle decisioni che riguardano la nostra Lega, ...

