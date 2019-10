Chrome e Firefox ti avvisano se la tua password viene hackerata

Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker : Google ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 78 di Google Chrome che sta portando la modalità scura nel Browser per Android. Mozilla aggiorna il suo Browser lanciando la versione 70 dell'app Firefox Browser che tiene traccia dei tracker e permette di creare password complesse. L'articolo Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker proviene da TuttoAndroid.