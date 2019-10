Bologna, misure per vertici Spa quotata

La Guardia di Finanza sta eseguendo 3cautelari personali nei confronti di figure apicali di una importante società bolognesein Borsa e operante nel settore delle bioplastiche. False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, le accuse mosse nei confronti deidella società. In corso anche il sequestro di beni per complessivi 150 milioni di euro. I militari stanno eseguendo anche diverse perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)