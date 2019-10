Bobbio è il borgo più bello d' Italia del 2019 | ecco cosa vedere

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il verdetto è stato emesso in diretta nazionale:, suggestiva cittadina di poco più di 3 mila abitanti della provincia di Piacenza, è ufficialmente ilpiùd'del. La proclamazione è arrivata al termine della maratona televisiva battezzata «dei borghi», andata in onda su Rai3, che ha visto fronteggiarsi 20 tra i paesini più belli della nostra nazione, uno in rappresentanza di ogni regione. A scegliere il vincitore sono stati i telespettatori da casa, ma anche una giuria di esperti composta dallo storico dell'arte Philippe Daverio, la campionessa di scherma Margherita Grambassi e il geologo Mario Tozzi., forte della carica della sua Emilia Romagna, ha così battuto nella finalissima la contendente siciliana, Palazzolo Acreide, quella ligure, Laigueglia, e la località della Basilicata ...

