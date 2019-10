Banijay vicina all’acquisto di Endemol

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)La trattativa, di cui si parlava ormai da mesi, sarebbe alla stretta conclusiva. Il gruppo francesesarebbe vicino all’acquisto diShine per una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro. Un accordo con i comproprietari di– Walt Disney e il gruppo di private equity Apollo Global Management – potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. A riferirlo, alcune testate come il Financial Times e il Daily Telegraph, tramite fonti con conoscenza diretta sulla negoziazione. Le contrattazioni per la vendita del gruppo anglo-olandese erano iniziate oltre un anno fa ed avevano visto l’interessamento di vari acquirenti (tra cui l’emittente britannica ITV, All3Media, Sony, FremantleMedia), poi sottrattisi dalle trattative visto il prezzo da sostenere ed i debiti da ereditare. Alla fine a portare avanti le negoziazioni è ...

