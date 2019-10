Auto | Mahle chiude due stabilimenti in Piemonte | Saluzzo e La Loggia

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) 450 lavoratori a rischio per la chiusura deglidie Ladella. E' l'allarme lanciato dal sindacatonomo metalmeccanici e industrie collegate Fismic. "Intervenga il ministro" La chiusura delle due sedisi, una nel cuneese, l'altra in provincia di Torino, dell'azienda produttrice di componentimobilistiche con sede a Stoccarda, è purtroppo una eventualità concreta. "Contro questa chiusura", afferma il segretario generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo, "appoggiamo la lotta dei lavoratori, intervenga il ministro Patuanelli." "Indisastro occupazionale" "Pur in presenza di una profonda crisi di mercato", prosegue Di Maulo, "che attraversa tutte le casemobilistiche d'Europa e del salto tecnologico che sta vivendo in questi anni il settore, non giustifichiamo in alcun modo ...

