Trump vittima di un’amazzone

Fonte : vanityfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Bentornata satira. E un grazie a Donald. Dopo stagioni di pubblicità tutta performance e buoni sentimenti, a Time Square il presidente degli Stati Uniti è diventato l’involontario testimonial di una campagna di tutt’altro stile. L’azienda di abbigliamento sportivo Dhvani ha scelto il centro di New York per un’affissione in cui The Duck viene legato e abbattuto da una sorta di supereroina che lo sovrasta, mentre in sottofondo sventola la bandiera americana: un’ambientazione quasi da day after. Non a caso, l’occasione che ha spinto i creativi americani a creare questo poster è stato il provvedimento dell’amministrazioneche rende sempre più complicato per le donne esercitare il diritto all’aborto (nelle cliniche che ricevono fondi federali è ormai vietata l’interruzione di gravidanza). Una campagna quindi stile no profit ...

