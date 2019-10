MIUI 11 Global Stabile arriva in Italia | in roll out per i modelli della fase 1

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la “vecchia” MIUI 10 Global : Mentre il modello commercializzato in Cina ha da poco ricevuto MIUI 11 stabile, la versione internazionale si aggiorna con Android 10 su MIUI 10. L'articolo Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la “vecchia” MIUI 10 Global proviene da TuttoAndroid.

Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global - intanto arriva la ROM globale per Redmi K20/Mi 9T : Redmi sta cercando beta tester per la versione Global Stabile di MIUI 11, con alcuni smartphone coinvolti. Ecco come accedere al programma. L'articolo Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global, intanto arriva la ROM Globale per Redmi K20/Mi 9T proviene da TuttoAndroid.

Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo : È già iniziato, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, il roll out della versione Global di MIUI 11, disponibile al momento su Redmi 7A. L'articolo Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo proviene da TuttoAndroid.

Tenetevi pronti - ecco le date della MIUI 11 Global Stabile per smartphone Redmi e Xiaomi : Xiaomi ha annunciato la versione Globale di MIUI 11, annunciando anche le tempistiche relative al rilascio per ognuno dei modelli interessati L'articolo Tenetevi pronti, ecco le date della MIUI 11 Global Stabile per smartphone Redmi e Xiaomi proviene da TuttoAndroid.