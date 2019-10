Il Parlamento britannico ha votato a favore dell’accordo su Brexit

Fonte : ilpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ha approvato il "Withdrawal Agreement", cioè le legge attuativa prevista dall'accordo negoziato da Boris Johnson: non è ancora il voto decisivo, ma è un primo passo

Andyphone : RT @reuters_italia: Il primo ministro britannico Boris Johnson cercherà di far approvare in Parlamento le norme necessarie per l'uscita di… - salt4110 : RT @reuters_italia: Il primo ministro britannico Boris Johnson cercherà di far approvare in Parlamento le norme necessarie per l'uscita di… - anna_mazzone : RT @reuters_italia: Il primo ministro britannico Boris Johnson cercherà di far approvare in Parlamento le norme necessarie per l'uscita di… -