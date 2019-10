Dl Imprese, governo preannuncia fiducia

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà, hato la questione dinell'Aula del Senato sul decreto. D'Incà ha chiesto uno stop dei lavori fino alle 20 per permettere alla Ragioneria generale dello Stato l'esame del relativo maxiemendamento.E la vice presidente di turno Taverna ha accolto la richiesta. Il ministro dello Sviluppo economico,Patuanelli, nella discussione in Aula, ha indicato la necessità di garantire un "serio piano industriale" con "adeguata produzione siderurgica".(Di martedì 22 ottobre 2019)