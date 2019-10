Bimbo caduto dalle scale a scuola - finite le speranze : la triste notizia è stata confermata : E’ stato dichiarato morto il bambino di 6 anni caduto dal secondo piano nella tromba delle scale alla scuola ‘Giovanni Battisti Pirelli’ di Milano, in via Goffredo da Bussero, il 18 ottobre. Il decesso è stato dichiarato alle 9:53, dopo che era stato avviato l’iter di accertamento di morte. Non sarà eseguita l’autopsia sul corpo del bambino: le ferite alla testa si sono rivelate troppo gravi e il decesso appare ...

Milano - morto il Bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo. Il sindaco Sala : «Giorno doloroso per la città» : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

