Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) (DIRE) Roma, 21 ott. – Un punto sullo stato di salute dell’intero Comparto Istruzione e Ricerca. Dalladell’Infanzia all’Università, passando per la Ricerca e l’Afam. Saranno questi i temi al centro dell’evento “Politiche per l’Istruzione e la Ricerca. Guardare oltre la gestione dell’esistente’, a cura delloin programma a Roma mercoledì 23 ottobre dalle ore 9 alle 13 all’auditorium Barcelo’ Aran Mantegna in via Andrea Mantegna 130. Un incontro sulle problematiche di oggi ma “con uno sguardo al”. Tanti gli interventi previsti. Dopo un video messaggio di saluti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, aprirà i lavori il Segretario Generale, Elvira Serafini, e si proseguirà con l’intervista del Segretario ...

romadailynews : Scuola. Da contratto a innovazione, il futuro in convegno SNALS-CONFSAL: (DIRE) Roma, 21… - p_durantescuola : Gilda degli Insegnanti – Video di Gilda Tv – 21/10/2019 – SCUOLA NEWS 20 OTTOBRE 2019 – CONTRATTO, RISORSE LONTANE D - crebs_jobs : [Contratto da definire] Digital Media Specialist — Scuola Politecnica di Design SPD: -