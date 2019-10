Roma | più che un' emergenza infortuni è una maledizione | Kalinic e Cristante | due lunghi

Maker Faire : a Roma la più grande fiera al di fuori degli Stati Uniti. Ecco tutte le immagini : Maker Faire è il più grande spettacolo (e racconto) al mondo, una vetrina per famiglie di invenzioni, creatività e intraprendenza e la celebrazione del movimento Maker. Nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista Make: magazine, è cresciuto da allora diventando una vasta rete mondiale di eventi di punta e di eventi indipendenti. Come si legge sul sito web dell’evento, è il luogo dove persone di ...

La Roma non sa più vincere : 0-0 al debutto di Ranieri con la Samp : La Roma fa cilecca a Marassi. Non riesce a segnare contro la Sampdoria ltima in classifica e rischia di cadere davanti all'ex Ranieri che fa meritatamente il primo passo nella nuova avventura: 0...

Niente saluti Romani da CasaPound - che applaude Berlusconi più di Salvini : I militanti di CasaPound, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni applaudendo i leader intervenuti sul palco (più Berlusconi che non Salvini) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i ...

Il più antico bar di Roma - dove si sono fermati Charles Dickens e Lady Diana - rischia di chiudere : Dal civico 86 di via Condotti la scritta “Caffè Greco” potrebbe scomparire. Il più antico bar di Roma potrebbe chiudere. Duecento anni di storia che a causa di un contenzioso potrebbero rimanere soltanto un ricordo, ben radicato nelle menti di chi vive e conosce la Capitale. Come riporta anche il Guardian, Caffè Greco ha aperto la sua attività nel 1760. Per 250 anni ha ospitato artisti di fama ...

Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista : "Lavoro e affetti a gonfie vele - non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA) : Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

Roma - la Raggi scrive a Conte : “Possibile che il tratto Fori Imperiali-Clodio della Metro C costi 2 - 5 miliardi di euro in più del previsto” : Il tratto centrale della Metro C di Roma, da Fori Imperiali a piazzale Clodio, potrebbe determinare “un costo aggiuntivo di circa 2,5 miliardi di euro, al momento non finanziato, con un orizzonte temporale difficilmente ipotizzabile”. Basti considerare che nell’ultimo anno sono già state previste “nuove varianti” pari a 100 milioni di euro e che “nei primi mesi del 2019” sono state “iscritte ulteriori riserve per 400 milioni di euro”. La stima ...

Roma - una copia del manoscritto di Voynich più misterioso del mondo : Una copia del famoso "manoscritto di Voynich" ha fatto ritorno a Villa Mondragone, la sede di rappresentanza dell'Università di Tor Vergata

Più economia - meno immigrazione In piazza a Roma la svolta di Salvini : La sfida di Matteo Salvini è riempire piazza San Giovanni, sabato prossimo - 19 ottobre - con la manifestazione nazionale contro il governo promossa dalla Lega e che inizierà alle ore 15. Alla fine l'ex ministro dell'Interno è riuscito a convincere anche Silvio Berlusconi che... Segui su affaritaliani.it

Calenda : Roma fuori controllo - più risorse a città ma non gestite da Raggi : Roma – “Sono favorevole a dare piu’ risorse a Roma, e le investirei tutte sui servizi basilari di una citta’, trasporto pubblico e decoro urbano, che oggi non sono garantiti. Ma a una condizione: che non le gestisca la Raggi. Roma e’ fuori controllo e va commissariata”. Lo scrive su twitter l’europarlamentare Carlo Calenda. L'articolo Calenda: Roma fuori controllo, più risorse a città ma non gestite da ...

Piccolo : Roma per i pedoni è sempre più pericolosa : Roma – “Roma e’ una delle citta’ piu’ pericolose in Europa per i pedoni. Una situazione sempre piu’ grave che denunciamo da due anni, evidenziando la carenza e la cancellazione sistematica di segnaletica orizzontale e verticale, diffusa in tutta Roma, dal centro alla periferia senza discriminazioni. Oggi siamo ancora piu’ preoccupati dalle notizie di stampa che mostrano una situazione in netto ...

Più vicino il primo ciak di Suburra 3 - a Roma si cercano comparse per le riprese : Non ci sono piani a breve termine per il rilascio di Suburra 3, ma dopo mesi di stasi qualcosa si muove: il primo ciak della terza stagione sembra essere ormai vicino, visto che a Roma si cercano comparse per le riprese dei nuovi episodi della saga sulla criminalità Romana. La serie con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Francesco Acquaroli e Filippo Nigro tornerà su Netflix con la terza stagione, che però non ha ancora una ...

RomaSposa 2019 : più di 45mila visitatori per il Salone Internazionale della Sposa : A La Nuvola grande successo per la 32a edizione della manifestazione dedicata al settore wedding, tra soluzioni green e collezioni beach bride per Sposa e damigelle. Vincono il concorso “Sposa Futura” i giovani stilisti Giada Santoro, Mara Amarosi, Giorgia Proietti e Francesca Mauri Dal matrimonio a cavallo alla bomboniera ecosostenibile con il “libro giardino”, la natura è la vera protagonista delle tendenze per le nozze 2020 e 2021. Torna la ...

Più star - più sale - più registe : la Festa di Roma prova a insidiare Venezia : La kermesse capitolina compie 14 anni e sfida, nei fatti, il festival lagunare: 18 location, 8 red carpet, 19 film diretti da donne e soprattutto l’ultima fatica di?Martin Scorsese The Irishman.?Che è anche un’apertura ufficiale a Netflix. Monda. In lieve aumento anche il budget: 3,8 milioni.

Giada Pezzaioli a Giovanni Conversano : "Speravo in una proposta di matrimonio più intima e Romantica. Si merita una risposta 'a tu per tu'" : Ad una settimana dal 'Vedremo' alla proposta di matrimonio del fidanzato Giovanni Conversano, Giada Pezzaioli è tornata a 'Vieni da me' per raccontare i motivi di questa risposta spiazzante. Nel corso dell'intervista a Caterina Balivo, la reginetta di bellezza ha spiegato come è riuscita ad inserire il compagno nella sua famiglia:prosegui la letturaGiada Pezzaioli a Giovanni Conversano: "Speravo in una proposta di matrimonio più intima e ...