Ranking Golf 21 ottobre | Koepka al comando | Molinari 11° | balzo in avanti di Laporta

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Brookssi conferma in testa alinternazionale di. Lo statunitense, nonostante l’infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a ritirarsi dalla CJ Cup, rimane alcon 509.88 punti e un cospicuo vantaggio nei confronti del nordirlandese Rory McIlroy (439.03) e del connazionale Dustin Johnson (361.60). L’altro americano Justin Thomas è balzato in quarta posizione grazie al trionfo nella CJ Cup (torneo del PGA Tour) e ha così scavalcato lo spagnolo Jon Rahm. Risale lo statunitense Xander Schauffele (da decimo a ottavo), scivolano di una piazza i connazionali Bryson DeChambeau (nono) e Tiger Woods (decimo). Francescorimane stabilmente in undicesima posizione, granindel nostro Francescoche grazie al trionfo nell’Hainan Open passa dalla 239^ alla 166^ piazza. Chicco Pavan 66esimo, Guido Migliozzi ...