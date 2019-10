Leasys - Arriva l' abbonamento all' auto

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nasce lall, una sorta di noleggio iperflessibile in termini di durata, utilizzo e scelta dell. Si chiamaCarCloud ed è stato presentato oggi a Milano dalla prima, per numero di immatricolazioni, società di noleggio a lungo termine sul mercato italiano. Semplificando al massimo, la proposta, rivolta a privati e liberi professionisti, consentirà, a fronte di un canone fisso mensile, di cambiare macchina in base alle differenti situazioni e necessità del cliente, per esempio permetterà di scegliere lutilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e lfamiliare per la vacanza o le gite fuori porta durante i weekend.Minimo un mese ma è possibile uscire in qualsiasi momento. La prima novità è lassenza di vincoli di durata. Il minimo è un mese, poi lsaràmaticamente rinnovato fino a un massimo di 12. Alla scadenza sarà possibile ...

