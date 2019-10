I 10 videogame più venduti al momento in Italia

Effetto Juve nei videogames. PES è il più venduto in Italia : Con la ripresa dei campionati, anche il calcio digitale torna a godere di ottima salute e torna in testa alle classifiche dei videogiochi. Il gioco più venduto della settimana è infatti il nuovo eFootball Pro Evolution soccer 2020, titolo calcistico di Konami conosciuto come PES.Il videogame balza al vertice della classifica anche grazie all’esclusiva della riproduzione della Juventus e dei giocatori bianconeri. Infatti su ...

Da Tetris a Grand Theft Auto : i videogame più famosi che hanno cambiato la cultura pop : Tra i videogame più famosi di sempre, sono in pochissimi a ricordare il nome di Spacewar!, classe 1962. Eppure lo sparatutto ideato da Steve "Slug" Russell può essere considerato quello da cui è iniziato tutto, il primo gioco interattivo della storia a sfruttare regole - e spazi - della fisica e primordiali meccaniche in tempo reale. Un titolo a cui un po' tutti i gamer moderni devono tantissimo, e da cui è iniziata la cavalcata del medium in ...

I giovani non fanno più sesso : «Colpa di videogames e serie tv» : I giovani non fanno più sesso, e la colpa sarebbe dei videogames: è la conclusione a cui è arrivato uno studio pubblicato sul Washington Post, secondo cui un giovane su quattro non ha più rapporti sessuali, con astinenza lunga addirittura un anno. Percentuale che arriva al 18% per le donne tra i 18 e i 30 anni. Secondo Jean Twenge, docente di psicologia all’università di San Diego, la colpa è della tecnologia: i giovani, per Twenge, «non si ...