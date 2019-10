Conte bersaglio mobile | le manovre di Renzi e Di Maio per liquidarlo

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) Se prima era il mediatore, adesso è il. Da parte del Movimento 5 stelle, partito che nel 2018 lo ha scelto, per le sue velleità di autonomia e per la sua (relativa) popolarità nell’opinione pubblica che mina la leadership sempre più incolore di Luigi Di. Almeno rispetto ai livelli molto bassi di consenso degli altri leader. Da Italia Viva di Matteo, che se ha bisogno del governo per organizzare il nuovo partito non può ovviamente rinunciare a caratterizzarsi, fare rumore, proporre idee non fosse altro che per infilarsi nel tira e molla quotidiano sull’agenda. Ma anche per provare a schiodare da quel 5% che gli assegnano i sondaggi e rimanere centrale nelle sorti della maggioranza. Col paradosso che è il Pd, che esprime il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri pure lui sotto attacco in questi giorni di ...

