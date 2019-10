Attivisti contro i cambiamenti climatici bloccano il traffico | un uomo perde la testa e

Italia 5 stelle - urla contro i giornalisti all’arrivo di Virginia Raggi. Attivisti contro la Iena Filippo Roma : “Venduto” : Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 stelle a Napoli all’arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma è stata subito fermata da decine di giornalisti e Attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande con cori di sostegno alla sindaca e insulti stampa. “Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi” ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all’arrivo di Filippo ...

Hong Kong : i militari cinesi lanciano i primi avvertimenti contro gli Attivisti : I manifestanti a Kowloon Tong, nei Nuovi Territori di Hong Kong, hanno avuto un messaggio d'allerta dal compund militare della People's Liberation army, le forze armate cinesi

Venezia - Attivisti per l’ambiente : “Ora la prima causa legale contro lo Stato per inadempienza dei politici sui cambiamenti climatici” : “Il giudizio universale sta arrivando: scioglimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra”. Per questo motivo, nell’ultima giornata del campeggio climatico internazionale al Lido di Venezia viene lanciata una campagna legale chiamata proprio “Giudizio Universale”. Il piano è quello di unire agli ...

Venezia - alla Mostra del Cinema Attivisti contro il riscaldamento globale occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e spari in aria. Pistole puntate contro Attivisti e giornalisti : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Ma anche Pistole puntate alla testa dei manifestanti e perfino dei giornalisti. Arrivano immagini inquietanti da Hong Kong sulla seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, ...