Halsey | dopo aver cantato un pezzetto di “Lover” dal vivo | ha detto di voler collaborare

Fonte : news.mtv

(Di domenica 20 ottobre 2019) Taylor hai sentito?undi “Lover” dal, hadicon Taylor Swift News Mtv Italia.

phancyphan : Inizialmente quando halsey ha fatto uscire without me e nighmare e poi dopo ha annunciato che sarebbe stato un albu… - likeyukiandame : Il mio sistema immunitario dopo aver preso 1528 medicinali per mandare via sta maledetta influenza: - XII_Roxas : Halsey dopo aver visto che Gaga ha ricominciato a drogarsi: -