Due bebè in arrivo in Grey’s Anatomy 16 | più la new entry Richard Flood | marito di

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Grey's16 continua ad allargare a dismisura le sue trame come se non sapesse bene dove andare: solo nei primi cinque episodi della stagione si sono susseguiti processi, condanne con affidamento ai servizi sociali, licenziamenti, gravidanze a sorpresa, assunzioni in altri ospedali ed altre novità ancora sono in. Sembra che ogni storyline di Grey's16 faccia a gara con le altre ad ampliarsi il più possibile verso il nuovo: Jackson ha intrapreso una storia con la vigilessa di Station 19 Vic subito dopo aver rotto con Maggie, Alex Karev ha assunto Owen Hunt nel suo ospedale in declino Pac North per provare a risollevarne le sorti (approfittando dei conflitti del traumatologo col nuovo capo Koracik), Link confessa alla futura mamma Amelia di essere innamorato di lei e Meredith decide di diventare suo malgrado paladina della lotta alle iniquità del sistema sanitario ...

