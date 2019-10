Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) I militanti di, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovannindo i leader intervenuti sul palco (piùche non) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i cronisti al termine della manifestazione ha osservato: "non si presenta alle elezioni, ma la compagine sovranista di questa piazza ha trovato la direzione giusta. Ho sentito una critica forte all'Ue, quindi credo che ci sia la possibilità di ragionare sul futuro governo della nostra nazione. Sicuramente - ha proseguito Di Stefano - la Meloni ha fatto un discorso più politico rispetto a, che ha toccato temi più alti. ...

contribuenti : Niente saluti romani da CasaPound, che applaude Berlusconi più di Salvini - fisco24_info : Niente saluti romani da CasaPound, che applaude Berlusconi più di Salvini: I militanti di CasaPound, guidati da Sim… - renato_parola : RT @73deva73: E niente c’era più gente sul palco a fotografare #salvini che alla #Leopolda10 con #Renzi quaquaraqua. Ah già poi c’era il po… -