Governo | Conte | «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così | è fuori»

Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l'aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla Manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»

"Questo è un governo orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva, se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse si sta sbagliando". Lo dice il Premier Giuseppe Conte da Perugia. "Il piano anti-evasione non può essere né smantellato né toccato. Io ho iniziato con il M5S che gridava "onestà onestà" e tutte le forze politiche non devono tirarsi indietro", aggiunge. "Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo".

Governo - M5S : noi contro Conte? Falso : 16.32 "Sui giornali leggiamo di un M5S contro il premier Conte. Di attacchi, minacce e ultimatum. Niente di più Falso". Così un post sul Blog delle Stelle. "Ci risiamo, è ripartito il fango contro il Movimento: la stampa, quando stiamo per fare qualcosa di buono, ci attacca-valuta- Scrivono sciocchezze perchè vogliono spaccarci per controllarci, ma non ci riusciranno",valuta M5S. "Gli fa male vedere un Governo compatto, gli fa male credere ...

Governo - M5S contro Conte : 'Combattere l'evasione con un approccio culturale diverso' : Ancora polemiche interne alla maggioranza, ancora diverbi tra il Movimento Cinque Stelle e Italia Viva di Matteo Renzi e, nelle ultime ore, anche la diatriba con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insomma, è una partita tutti contro tutti, quella che si sta giocando tra le forze politiche alla guida del Governo giallorosso in un'atmosfera in cui di quella collaborazione tanto desiderata dal premier non c'è neppure l'ombra. In un ...

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il Governo salta sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

Governo - crollo dei consensi : il Conte bis non decolla - anzi : Solo il 30,6% degli intervistati mostra fiducia nel Governo, di contro ben il 56% esprime con convinzione sfiducia nei...

Paola Taverna da oggi è dottoressa in Scienze Politiche : chi sono i laureati del Governo Conte bis : La vice presidente del Senato Paola Taverna si è laureata oggi, all'età di 50 anni, in Scienze Politiche. Lo aveva già annunciato quest'estate in un botta e risposta sui social con l'esponente di Italia Viva ed ministra Maria Elena Boschi. Taverna ha diffuso la notizia sul suo profilo Facebook, con un post: "E adesso è festa!".Continua a leggere