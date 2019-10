Edward Norton | «Mi sarebbe piaciuto vivere in Africa | negli anni ’20»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Affetto dalla sindrome di Tourette Lionel Essrog (interpretato da, che è anche il regista del film) deve fare i conti con l’omicidio del suo capo, e amico, Frank Minna. Le prime scene del film lasciano quasi intendere che Lionel sia una spia, o un subalterno di un boss della mafia italo americana. In realtà è un detective privato che si scontra con il suo disturbo ossessivo compulsivo, a difesa dei propri amici e delle proprie convinzioni. Una New York, anzi una Brooklyn (e Harlem per la precisione) melanconiche, riecheggianti le ruggenti atmosfere degli’50, quando gli uomini indossavano ancora i fedora, il jazz era la musica di denuncia, e le donne non se la passavano al meglio, come ha precisato durante l’intervista la co-protagonista del film, interpretata da Gugu Mbatha-Raw. https://www.youtube.com/watch?v=fMt4BFBR2hY Un noir in piena regola, che attinge a ...

WeCinema : Riviviamo insieme le emozioni e il divertimento del primo red carpet del @romacinemafest con i suoi protagonisti: E… - WeCinema : #RomaFF14: inaugurazione superstar per @EdwardNorton e il suo @MotherlessBKLYN, accolti sul red carpet da una squad… - WeCinema : #RomaFF14: Via domani sera con il primo red carpet ‘noir’ per @EdwardNorton. Fino al 27 ottobre una maratona stella… -