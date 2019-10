A che ora inizia la MotoGP? Diretta | differite | programma SKY e TV8 del GP Giappone 2019

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Primo capitolo del trittico asiatico che vuol dire anche sveglia puntata molto presto dagli appassionati di motori per poter seguire inla domenica del Gran Premio del, sedicesima prova del Motomondiale. Nella classe regina Marc Marquez ha già vinto il Mondiale in Thailandia con quattro tappe di anticipo ed ora punta a stabilire nuovi record mentre alle sue spalle impazza la lotta per la terza posizione in classifica generale con diversi piloti coinvolti. Domani si profila una corsa non così scontata con Vinales, Quartararo, Marquez e Morbidelli sulla carta un gradino sopra gli altri ma attenzione al rientro di Dovizioso e Rossi. La gara dellaa Motegi, inalle ore 8 italiane, sarà trasmessa intv su Sky Sported instreaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati) con TV8 che manderà in onda l’evento in differita alle ...

matteosalvinimi : #Bagnai: Non vedo l'ora di tornare a casa per sapere dai telegiornali che questa piazza era vuota, invece è piena d… - Mov5Stelle : Ancora una volta abbiamo dimostrato che il MoVimento è grande perché grande è la forza delle idee che lo animano e… - NetflixIT : Non serviva un maialino abbronzato con gli occhiali da sole per dirvi che Panama Papers, un film diretto da Steven… -